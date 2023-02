Echtpaar van der Kooi-Ros uit Twijzelerheide 60 jaar getrouwd

wo 25 januari 2023 15.28 uur

TWIJZELERHEIDE - Burgemeester Oebele Brouwer bracht op woensdag 25 januari een bezoek aan Tjeerd van der Kooi en Pietsje van der Kooi-Ros. Ze vieren die dag hun 60-jarig huwelijksjubileum.

De heer van der Kooi werd in 1939 geboren in de Westereen. Hij kwam uit een gezin van drie kinderen. Mevrouw van der Kooi-Ros zag in 1944 het levenslicht in Twijzelerheide en kwam uit een gezin met negen kinderen.

Het echtpaar leerde elkaar kennen op 'De veiling’, op zondagmiddag in Veenklooster en 's avonds in Zwaagwesteinde. De veiling was in die tijd een ontmoetingsplek voor de jeugd. Het jonge stel ging graag samen fietsen, naar de film of oppassen.

Na een korte periode van verloving trouwde het echtpaar op 25 januari 1963 in Buitenpost. Vrij snel daarna kochten ze een huis in de Westereen. Daar zijn ook hun vier kinderen geboren, twee jongens en twee meisjes. Na bijna 16 jaar verhuisde het gezin naar Twijzelerheide, waar ze samen met vrienden hun huidige woning bouwden. De familie was in Twijzelerheide bekend, ze bezorgden er jarenlang de Kollumer Courant.

De heer van der Kooi heeft lange tijd bij Philips in Drachten gewerkt, hij was zo’n 25 jaar in dienst van het elektronicabedrijf. Mevrouw zorgde voor het huishouden zoals dat in die tijd vaker ging. Het echtpaar deelt een gezamenlijke passie: vissen. Een hobby die ze helaas niet meer samen kunnen beoefenen, omdat mevrouw van der Kooi-Ros wat minder mobiel is. Het echtpaar heeft vele goede jaren gekend, met mooie vakanties in het buitenland waarbij Salou wel favoriet was.

De familie is in zestig jaar uitgebreid met kleinkinderen en achterkleinkinderen. Helaas waren er voor het gezin Van der Kooi ook verdrietige momenten. Het waren moeilijke tijden toen hun oudste zoon op 12-jarige leeftijd overleed en later in 2018 een kleindochter overleed op de jonge leeftijd van 27 jaar.

Meneer en mevrouw van der Kooi wonen nog altijd in hun eigen gebouwde woning in Twijzelerheide. Ze zijn er heel erg dankbaar dat ze, met enige hulp, nog zelfstandig kunnen wonen. Het huwelijksjubileum wordt in familiekring gevierd.

FOTONIEUWS