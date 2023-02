Smallingerland wil vlot door met zwembad Drachten

wo 25 januari 2023 12.31 uur

DRACHTEN - Smallingerland wil vlot door met de besluitvorming van zwembad De Welle in Drachten. Ondanks grote onrust onder inwoners van de gemeente en de miljoenenoverschrijding van het oorspronkelijke budget komt er geen second opinion.

De fracties van ELP en Smallingerlands Belang hadden er dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat om gevraagd, maar de meerderheid van de gemeenteraad wilde daar niet aan. Te laat, was de conclusie. Het besluit valt over twee weken.

Verschillende verontruste inwoners hadden dinsdagavond de moeite genomen om op het gemeentehuis hun ongenoegen over de "geld verslindende plannen" te uiten. Watersportondernemer Eldert Bom maakt zich zorgen over de wijze van aanbesteden. Alleen Bouwgroep Dijkstra-Draisma uit Dokkum reageerde en kwam met een aanbestedingssom 39,6 miljoen (48 miljoen inclusief btw), die daarmee fors hoger ligt dan de geraamde 33 miljoen euro en bijna het dubbele is van de 20 miljoen, die voor het eerste zwembadplan was geraamd. Hij en ook andere aanwezigen zeiden te verwachten dat de bouwkosten wel tot 55 miljoen kunnen uitlopen. "Voor Drachten is dat een paar stappen te ver."

Verontruste inwoners wezen in de vergadering van Het Plein op de exploitatiekosten, waarvan nog niet duidelijk is hoe ze uitpakken. In de plannen gaat de gemeente uit van rentes voor leningen en energiekosten, die volgens de insprekers verre van reëel zijn. Ze noemden de plannen "megalomaan" en verwachten dat de exploitatiekosten de pan uit zullen rijzen.

Wethouder Robin Hartogh Heys zou later op de avond zeggen dat hij ervan uit gaat dat Sportbedrijf Drachten als exploitant van zwembad De Welle er alles aan doet om de jaarlijks terugkerende kosten zo laag mogelijk te houden.

De motie van Smallingerlands Belang en ELP om een second opinion te vragen raadde het college van burgemeester en wethouders ten stelligste af. De bouwkosten zijn al met een tweede onafhankelijke partij doorgerekend en zijn reëel. Hartogh Heys verwacht dat de bouwkosten in de toekomst alleen maar stijgen.

Met Bouwgroep Dijkstra Draisma is de afspraak gemaakt dat de offerte om een nieuw bad voor 39,6 miljoen euro te bouwen tot en met de volgende raadsvergadering vastligt. Uitstel houdt ook in dat Smallingerland naar een toegezegde provinciale subsidie van 10 miljoen euro kan fluiten.

Alleen Dinie Mulder van Sociaal Lokaal Smallingerland steunde de motie van ELP en Smallingerlands Belang. De drie fracties zeggen met een groot aantal vragen te blijven zitten, ondanks het feit dat de griffie nog tot maandagavond laat antwoorden op al die vragen per mail had toegestuurd. De raadsleden hebben nog twee weken de tijd om een antwoord op al hun vragen te krijgen.

In de vergadering van Het Debat op dinsdag 7 februari 2023 gaat de kogel door de kerk.