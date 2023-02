Smallingerland nog druk met energiesteun

wo 25 januari 2023 12.10 uur

DRACHTEN - Smallingerland werkt hard aan het toekennen van subsidies aan instellingen, die door de inflatie, energiekosten, verplichte loonstijgingen en andere maatschappelijke effecten in financiële moeilijkheden komen. Niet alleen met de grote gesubsidieerde instellingen als de bibliotheek, MOS en Carins is gepraat, maar ook met bestuurders van onder andere sportclubs, dorpshuizen en wijkcentra.

"We kunnen niet volledig compenseren", waarschuwde wethouder Sipke Hoekstra in zijn reactie op vragen PvdA-raadslid Zahraa Al-Daaraj. Voor de gesubsidieerde instellingen is 350.000 euro beschikbaar, voor de overige organisaties 50.000 euro. De eerste gespreksronde met alle betrokkenen is geweest. "Daaruit is nog geen eenduidig beeld gekomen. Dat moeten we nog nader bekijken. We hebben ook nog niet alle gegevens", aldus Hoekstra. Hij wees op het feit dat het rijk ook nog met extra geld over de brug komt.

Zodra er meer duidelijk is, komt het college van burgemeester en wethouders met een voorstel naar de gemeenteraad om het beschikbare geld te verdelen. Wethouder Hoekstra: "We willen iedereen graag op weg helpen, maar ook naar structurele oplossingen zoeken, zodat we er niet elk jaar geld achteraan hoeven te dragen." Het evenement Simmerdeis wordt ook in het rijtje meegenomen.

Het voorstel wordt voor de behandeling van de Kadernota op dinsdag 11 juli 2023 meegenomen. Daarin wordt ook de indexering van de subsidies van de grote instellingen in meegenomen.