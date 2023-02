Plan voor drie nieuwe woningen in Rottevalle

wo 25 januari 2023 11.30 uur

ROTTEVALLE - De plannen voor de nieuwbouw van drie woningen aan de Haven in Rottevalle zijn goed ontvangen. Ze komen op de locatie waar tot 2018 Bouwbedrijf Gebr. Van der Molen actief was.

De initiatiefnemers hebben omwonenden met onder andere een brief op de hoogte gesteld. Daarop zijn geen reacties binnengekomen. ,,Dat is een bevestiging dat het goed ligt’’, aldus R. van der Molen tijdens de behandeling van het raadsvoorstel dinsdagavond in de vergadering van Het Plein in Smallingerland.

De bestaande bedrijfswoningen – twee-onder-een-kap – worden herbestemd tot reguliere woningen, zo is het voorstel. Over twee weken neemt de gemeenteraad een besluit over de wijziging van het bestemmingsplan. Het terrein, waarop het bouwbedrijf stond, krijgt een woonbestemming.

De bouwlocatie ligt in het centrum van Rottevalle en tegenover de jachthaven van watersportvereniging De Leijen.