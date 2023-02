Wereldwijde storing voor producten van Microsoft

wo 25 januari 2023 09.29 uur

LEEUWARDEN - Door een wereldwijde storing bij Microsoft 365 werken veel producten van het bedrijf momenteel niet. Het gaat onder andere om Outlook, Word, Excel en Powerpoint. De online versies van deze programma's zijn niet of moeilijk bereikbaar.

Gebruikers van Office365 kunnen ook geen e-mail ontvangen of verzenden. Daarnaast werken sommige bedrijven met telefonie via Office365. Een van die bedrijven is waterbedrijf Vitens. Ook Door deze storing is hun storingsnummer slecht bereikbaar. Ook gemeenten en het Wetterskip Fryslân waren via hun systemen niet bereikbaar.

De storing werd even na 8 uur opgemerkt en het gaat dus om de clouddiensten van het bedrijf. Op de website Allestoringen.nl kwamen na 8 uur al vele duizenden storingsmeldingen vanuit Nederland binnengekomen. De oorzaak van de storing is niet bekend.