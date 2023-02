Voorkeursrecht op twee panden Zuidkade is 'voldoende'

wo 25 januari 2023 09.20 uur

DRACHTEN - Smallingerland hoeft voorlopig niet op meer panden aan de Zuidkade in Drachten een voorkeursrecht voor eerste koop te vestigen. Twee eigenaren waren zich een hoedje geschrokken toen de gemeente medio december 2022 wel bij hen aanklopte.

De gemeente vestigt het voorkeursrecht op beide panden, omdat WoonFriesland in het gebied er tussenin woningbouwplannen heeft. Daarmee kan worden voorkomen dat op die locaties andere plannen worden gerealiseerd dan de gemeente wil.

ELP-raadslid Sandra de Jong informeerde dinsdagavond tijdens Het Debat of de gemeente nog meer panden op het oog heeft. Wethouder Robin Hartogh Heijs kon haar – en daarmee de betrokken pandeigenaren – gerust stellen. "Je doet zoiets vaak als je hoort dat er transacties bezig zijn. Dat is nu niet het geval. Met de panden waar we nu het voorkeursrecht op hebben gevestigd, hebben we eerst voldoende."

Naar aanleiding van berichten over de gemeentelijke stappen zijn meerdere pandeigenaren naar het gemeentehuis gestapt. Ze wilden informatie en duidelijkheid over hun eigen situatie. De gemeente is daarover met hen in gesprek.