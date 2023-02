Honderd mensen bezoeken info-avond crisisnoodopvang in Kollum

di 24 januari 2023 19.59 uur

KOLLUM - Zo'n honderd mensen, waaronder ook raadsleden, bezochten dinsdagavond de informatie-avond over de komst van de crisisnoodopvang in Kollum. De noodvang wordt van maart tot en met juli tijdelijk gerealiseerd in het voormalig Lauwers College aan de Johannes Bogermanstraat 25 in Kollum.

Het gaat om maximaal 75 mensen uit gezinnen die op dit moment in de crisisnoodopvang in Gerkesklooster zitten. Deze opvang gaat binnenkort dicht en de mensen moeten dan wel weer een nieuwe plek hebben.

Tijdens die bijeenkomst werd uitgelegd dat er duidelijk een fysieke scheiding zal gerealiseerd worden tussen de noodopvang en het onderwijs in de buurt en de buurt zelf. Permanent toezicht moet ervoor zorgen dat eventuele overlast in de buurt tot een minimum te beperkt wordt.

Heel veel tegenstanders waren deze avond niet aanwezig. Die waren op misschien twee handen te tellen. De meesten daarvan waren ook niet inwoners van Kollum. Sommigen konden niet eens Fries verstaan. Eén vrouw toonde haar boosheid en had het over de voedselbank en dat de Oekraïne oorlog in haar ogen de oorlog van Rutte was.

Even voor 20.00 uur werd een pauze ingelast en daarna konden alle vragen worden beantwoord. Fotografen en media konden alleen van het eerste gedeelte beeld maken zodat iedereen in alle vrijheid en rust vragen kon stellen.

De gemeenteraad gaat donderdag naar alle waarschijnlijkheid akkoord met de tijdelijke crisisnoodopvang. In februari volgt de verbouwing en de noodopvang kan vanaf 1 maart geopend worden. De noodopvang blijft tot uiterlijk 31 juli 2023.

