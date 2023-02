Scooterrijder (22) voor derde keer betrapt op rijden onder invloed

di 24 januari 2023 16.17 uur

KOLLUM - Een 22-jarige scooterrijder uit de gemeente Noardeast-Fryslân liet zich zondagavond voor de derde keer pakken voor het rijden onder invloed. Zijn rijbewijs moest hij inleveren bij de politie.

De beginnend bestuurder dacht nog slim te zijn. Hij had zijn scooter net getankt in Kollum en hij liep - omdat hij de politie zag - met de scooter aan de hand weg. Hij sprong erop toen hij dacht dat de kust veilig was. Dat was niet het geval.

De politie zag hem rijden en hij werd direct staande gehouden. Een blaastest maakte daarna vrij snel duidelijk dat de man onder invloed van alcohol had gereden.

Toen de verdachte hoorde dat hij voor verder onderzoek naar het bureau zou worden gebracht, rende hij weg. Ook weer zonder succes. De agenten wisten hem al snel in de kraag te vatten.

De ademanalyse op het bureau in Dokkum resulteerde in een uitslag van 515 ug/l. Er is proces-verbaal opgemaakt en het rijbewijs is ingevorderd. In één jaar tijd was dit zijn derde aanhouding voor het rijden onder invloed.