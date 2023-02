Auto rijdt verkeerslicht omver in Drachten

zo 22 januari 2023 23.59 uur

DRACHTEN - Een automobilist is zondagavond in Drachten in botsing gekomen met een verkeerslicht. De jongeman kwam vanaf de Lauwers en sloeg linksaf de Zuiderhogeweg op. Hij nam de bocht te ruim en botste op een verkeerslicht voor fietsers. Volgens een getuige reed de jongeman met flinke snelheid het kruispunt over.

Geen gewonden; wel flinke schade

Een andere automobilist die achter hem reed kon zijn voorganger niet meer ontwijken. Hij raakte met de rechterkant van zijn auto de achterkant van de andere auto. Niemand raakte bij het ongeval gewond. Wel raakte het verkeerslicht flink beschadigd. Wel bleef het verkeerslicht het doen. Beide voertuigen zijn door een berger opgehaald.

Verkeerslicht kapot

De gemeente is in kennis gesteld om het verkeerslicht te repareren. De bestuurder van de voorste auto zal contact opnemen met de gemeente om de schade de vergoeden via de verzekering.

Verwarring

Een rijstrook was tijdens de afhandeling van het ongeval afgezet. Dit zorgde bij sommige andere verkeersdeelnemers voor de nodige verwarring. In ieder geval twee voertuigen reden per ongeluk tegen het verkeer in.

FOTONIEUWS