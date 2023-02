Veel rook bij woningbrand in Oudega

zo 22 januari 2023 12.25 uur

OUDEGA - De brandweer rukte zondag om 12.06 uur met meerdere voertuigen uit voor een woningbrand aan de Sanbuorren in Oudega. Vanwege de enorme rookontwikkeling werd er opgeschaald naar middelbrand.

De brandweerlieden hebben eerst een raampje ingetikt om zo de brand van buitenaf te kunnen blussen. Later werd de voordeur geforceerd om binnen te komen. Tijdens de brand was er niemand meer aanwezig in de woning. Uit voorzorg kwam er nog wel een ambulance ter plaatse.

Brandweerlieden uit Oudega, Burgum en Drachten werden ingezet. De brand - die werd opgemerkt door de buren - was vrij snel onder controle. De vrijstaande woning liep wel forse rook- en waterschade op. Stichting Salvage zal de bewoners helpen met de afhandeling. Over de oorzaak is nog niks bekend.

