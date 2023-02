Automobiliste (41) test positief op harddrugs-gebruik

zo 22 januari 2023 11.28 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige automobiliste uit de gemeente Achtkarspelen kreeg zaterdagavond een rijverbod van 24 uur. Ze werd omstreeks 20.45 uur door de politie 'betrapt' op de Bleeklaan in Leeuwarden.

De bestuurster had een positieve speekseltest op het gebruik van amfetamine/Methamfetamine en cocaïne. Op het politiebureau is later bloed afgenomen voor nader onderzoek en er is proces-verbaal opgemaakt.