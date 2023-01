Stroomstoring treft Tijnje en omstreken

za 21 januari 2023 21.47 uur

TIJNJE - Vanaf zaterdagavond 21.30 uur zat een groot aantal aansluitingen in Tijnje, Luxwoude en Langezwaag zonder stroom. Netbeheerder Liander is op de hoogte gebracht.

In totaal hadden 521 klanten last van de storing. Rond 23.20 uur hadden de meesten daarvan weer stroom. Ruim een uur later was de storing helemaal weer voorbij.

Het ging in ieder geval om de straten:

Breewei

De Plasse

De Wispel

Lukster Heawei

Master Roordawei

Volharding

Warrewei

Watzemawei