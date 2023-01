Gezochte drenkeling in Gorredijk zit thuis

za 21 januari 2023 20.00 uur

GORREDIJK - De man die in de Compagnonsvaart in Gorredijk was gevallen, zat allang thuis. Dat is zaterdagavond bekend geworden.

De man was daadwerkelijk in het water gevallen de plons die gehoord zou zijn, was echt. Hij wist er echter alweer vrij snel uit te komen. Hij is daarna naar huis gegaan.

's Ochtends werd door de duikers van de brandweer gezocht en de politie zocht in de middag met sonar apparatuur in een boot.

Terwijl de brandweer en politie meerdere zoekpogingen deden, zat de man alweer lekker thuis. De politie heeft hem daar later ook in goede gezondheid aangetroffen. Eind goed, al goed.

De man zou in gedachten zo de vaart in gelopen zijn. Via een trappetje in de kade wist hij zichzelf te redden en is hij kennelijk zelfstandig naar huis gegaan.