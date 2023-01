Hongerstaking op crisisopvang in Drachten beëindigd

do 19 januari 2023 17.50 uur

DRACHTEN - De bewoners van de crisisnoodopvang in het Fries Congrescentrum in Drachten zijn van maandag tot donderdag in hongerstaking geweest. Uitzichtloosheid en een 'slechte' behandeling zouden daaraan vooral ten grondslag hebben gelegen.

Sommige bewoners verblijven al meer dan 20 weken in de noodopvang terwijl vooraf (elders) was gezegd dat het maximaal 10 weken zou worden. Andere mensen klagen over het matige eten of andere zaken. Vrijwel alle bewoners beschouwen hun situatie als uitzichtloos. Ze gingen daarom in hongerstaking.

Ook de kinderen gingen sinds maandag niet meer met de bus naar school. De meeste mensen willen het liefst overgeplaatst worden naar een normaal AZC waar ze beschikken over iets meer privacy en een gedeelde eigen keuken of dichterbij familie. Nu is dat niet het geval en delen ze met maximaal 225 mensen 12 douches.

Geen hongerstaking maar actie

Derk Moor van de Veiligheidsregio Fryslân bevestigt de actie. "Hongerstaking is misschien een te groot woord. Ze eten ook wel op hun kamer, zo hebben we gezien." De medewerkers van de Veiligheidsregio die de crisisopvang organiseren, zien dat er bij de mensen een uitzichtloosheid heerst. "Wanneer weten we wat hierna komt?" zo denken ze, aldus Moor.

Deze week verbleven zo'n 80 vluchtelingen in de Drachtster noodopvang en volgens Moor deden 23 mensen daadwerkelijk mee aan de actie. Sommige mensen aten zelfgekocht eten op de kamer. In elk geval was er niemand meer die at in het provisorische restaurant in de opvang.

Zoektocht naar oplossing

Woensdag en donderdag volgden vele gesprekken tussen de leiding en bewoners om alle klachten in kaart te brengen. Ook het feit dat WâldNet bezig was met dit verhaal, zette zaken in een stroomversnelling. De Veiligheidsregio Fryslân kreeg hierbij hulp van het COA. "We zijn als Veiligheidsregio niet gespecialiseerd in dit soort (crisis)zaken. We zijn ingehuurd om de basisopvang te organiseren." (bed bad brood red.). zo vertelt Moor van de Veiligheidsregio.

Einde hongerstaking

De hongerstaking kwam donderdag tot een einde. "De kinderen hebben vanmiddag alweer gegeten." zo liet Derk Moor donderdagmiddag aan WâldNet weten. Ook werd er deze dag vervroegd eten geserveerd aan de volwassenen.

Afspraken

Er zijn inmiddels drie afspraken met de bewoners gemaakt. Ze worden - als het kan - zo snel mogelijk naar locaties verplaatst, dichter bij familie. Ook worden er bankkaarten uitgedeeld en wordt de mogelijkheid geboden om zelf te koken. Voor de bewoners was dit voldoende reden om de actie te staken. De rust keerde weer terug in de opvang.

Naast de crisisnoodopvang in Drachten gingen ook vluchtelingen van de opvang in Doetichem in hongerstaking deze week. Het is onbekend hoe dat is afgelopen.