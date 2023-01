Stakingen aangekondigd in streekvervoer

wo 18 januari 2023 10.44 uur

FEANWâLDEN - Vakbond FNV heeft voor donderdag en vrijdag stakingen aangekondigd in het streekvervoer. Daaronder valt ook Arriva met bus- en treinvervoer in Friesland. Tweederde van al het vervoer zal naar verwachting niet doorgaan.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zat tot diep in de nacht om tafel met de FNV. Volgens de VWOV hebben de vakbonden het overleg afgebroken ondanks een "bovengemiddeld hoog loonbod" van 8 procent.

Impasse

​De FNV betwist dat en zegt dat ze in een impasse zaten. Naast de loonsverhoging zou er ook discussie zijn over de duur van de nieuwe cao en maatregelen om de werkdruk in het streekvervoer te verlagen.

CNV doet niet mee

De stakingen werden aangekondigd na mislukte cao-onderhandelingen. Vakbond CNV doet waarschijnlijk niet mee aan de staking. Deze christelijke vakbond staat wel 'inhoudelijk op één lijn' met de FNV.

Check reisplanners

Arriva laat op haar website weten: "Pas op het laatste moment is duidelijk of er ritten uitvallen door de staking. Als dat het geval is, wordt dat zo snel mogelijk verwerkt in alle reisplanners- en apps."

