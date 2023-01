2e editie van The Passion Hemelvaart vanuit Sneek en Bolsward

SNEEK - The Passion krijgt dit jaar wederom een vervolg met The Passion Hemelvaart. Na de eerste succesvolle Hemelvaart-editie in 2022 willen KRO-NCRV en de Protestantse Kerk in Nederland samen met de andere partners de kijker verder kennis laten maken met het verhaal van Hemelvaart, het ultieme verhaal over vertrouwen.

De komende editie komt uit de Friese steden Bolsward en Sneek. The Passion Hemelvaart is te zien op donderdag 18 mei om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

Nieuw dit jaar is dat The Passion Hemelvaart uit een andere stad komt dan The Passion met Pasen, die dit jaar plaatsvindt in Harlingen. De Hemelvaart-editie komt vanuit twee andere Friese steden: Bolsward en Sneek.

Petra van den Akker, wethouder cultuur van de gemeente Súdwest-Fryslân: "We vinden het geweldig dat wij naast Harlingen ook gastgemeente mogen zijn in dit spektakel. The Passion Hemelvaart wil kijkers met het Hemelvaartsverhaal verbinden en inspireren. Met het mooie Bolsward en Sneek als decor gaat dat zeker lukken. Dit is voor ons een unieke kans om samen met de gemeente Harlingen te laten zien aan heel Nederland hoe prachtig Friesland is."

De eerste editie van The Passion Hemelvaart werd vorig jaar met veel enthousiasme ontvangen. Zo'n 1,5 miljoen kijkers stemden af op dit ultieme verhaal van vertrouwen. Al sinds de middeleeuwen is Hemelvaartsdag een officieel erkende christelijke feestdag, al is de betekenis van deze dag lang niet bij iedereen bekend. Reden voor KRO-NCRV om in samenwerking met onder andere de Protestantse Kerk in Nederland ook in 2023 een nieuwe editie uit te zenden.

Directeur Protestantse Kerk in Nederland, Jurjen de Groot: "The Passion brengt het paasverhaal over het leven en de opstanding van Jezus dichtbij miljoenen Nederlanders. Met The Passion Hemelvaart geven we hier ook dit jaar een vervolg aan. Voordat Jezus terug naar de hemel gaat, zendt Hij eerst zijn discipelen uit. Hij geeft hen de opdracht om de wereld in te gaan. Dat is ook de kern van het verhaal dat we met The Passion Hemelvaart willen vertellen. Hoe donker het ook is, kijkend naar de situatie in Oekraïne, hebben wij de opdracht meegekregen om hoop en licht om ons heen te verspreiden."

The Passion Hemelvaart gaat door waar de paasvertelling in The Passion eindigt. Het vertelt het verhaal van Jezus die is opgestaan en aan zijn discipelen vraagt zijn werk voort te zetten. Op iconische locaties in Sneek en Bolsward spelen zich de scenes af en klinken bekende muziekhits, die binnen de context van The Passion Hemelvaart een verrassende nieuwe lading krijgen. Dit jaar is er voor zowel Maria Magdalena als voor het personage van Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder die Jezus veroordeelt, een grote rol weggelegd.

The Passion Hemelvaart wordt uitgezonden op donderdag 18 mei om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1. The Passion 2023 wordt live vanuit Harlingen uitgezonden op Witte Donderdag 6 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.