Jansma Drachten maakt doorstart onder hoede van Dura Vermeer

wo 18 januari 2023 09.51 uur

DRACHTEN - Jansma Drachten maakt een doorstart onder de hoede van Dura Vermeer. De Friese infraspecialist en het landelijk opererend bouwconcern sloten dinsdag 17 januari een akkoord. De lopende projecten en debiteuren worden overgenomen. Met het overgrote deel van de medewerkers gaat de onderneming verder onder de naam Dura Vermeer Jansma.

Het honderdtweejarige familiebedrijf kwam vorig jaar in de financiële problemen door oplopende verliezen als combinant op een groot infrastructureel project in de stad Groningen.

Met de overname van Jansma Drachten breidt Dura Vermeer haar landelijke dekking verder uit en versterkt het haar infra-activiteiten in het noorden van Nederland. Het klantenbestand van Jansma Drachten bestaat voornamelijk uit Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen voor wie het bedrijf grond-, wegen- en civieltechnische projecten uitvoert.

Curator Wybe Mollema van Trip Advocaten Notarissen is tevreden dat hij op zo'n korte termijn met Dura Vermeer tot een overeenkomst is gekomen. Mollema: "Dura Vermeer behoort tot de financieel sterkste en succesvolste bouwbedrijven in Nederland, met een focus op langetermijncontinuïteit en onafhankelijkheid. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst van de nieuwe onderneming, richting klanten en het personeel dat meeverhuist."

Voormalig directielid George Kempenaar van Jansma Drachten wordt benoemd tot nieuw algemeen directeur van Dura Vermeer Jansma. Kempenaar: "Ik ben blij dat we in de gelederen van Dura Vermeer worden opgenomen. Beide zijn familiebedrijven. Door deze doorstart blijven we lokaal verbonden aan de noordelijke regio en, het allerbelangrijkste, behoudt het overgrote deel van onze mensen hun baan."

Theo Winter, lid Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor de infra-activiteiten van Dura Vermeer: "De overname past in onze strategie van het versterken van onze activiteiten in Friesland en Groningen. Jansma Drachten is een mooie aanvulling. We zien hun potentie die kan bijdragen aan de gezonde groei van Dura Vermeer. Met de kracht en investeringen van Dura Vermeer én de kennis, de inzet en het vakmanschap van de mensen van Jansma Drachten gaan we Dura Vermeer Jansma op de kaart zetten en er gezamenlijk een succes van maken."