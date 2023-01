Auto raakt in sloot langs N31; bestuurder (30) loopt naar tankstation

di 17 januari 2023 20.35 uur

NIJEGA - Door nog onbekende oorzaak is dinsdagavond een auto in een sloot langs de Wâldwei beland. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de oprit naar de Wâldwei (N31) vanaf Nijega richting Drachten.

De 30-jarige bestuurder uit Drachten zou zelf uit het voertuig zijn geklommen en naar het nabijgelegen tankstation zijn gelopen. Een ambulance is naar het tankstation aan de N31 gekomen om de bestuurder te onderzoeken. De bestuurder bleek niet gewond.

De politie wil niet laten weten of het ging om een militair of niet. De Marechaussee kwam in elk geval wel ter plaatse bij het tankstation. De bestuurder is bovendien aangehouden voor het mogelijk rijden onder invloed en voor het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.

De brandweer en de politie hebben bij de auto nog gekeken of er meer personen in het voertuig zouden zitten. Voor zover bekend bleek dit niet het geval. Vanwege de berging van de auto - later op de avond - was de toerit vanaf Nijega richting Drachten enige tijd afgesloten.

