Geen steekpartij: politie suste opstootje op AZC

di 17 januari 2023 12.25 uur

DRACHTEN - De politie moest maandagavond in actie komen op het AZC in Drachten. Diverse media berichtten die avond over een steekpartij maar daar was geen sprake van, zo laat de politie aan WâldNet weten.

Er was volgens de politie sprake van een opstootje waarbij agenten de beveiliging van het AZC hebben ondersteund. Er is verder niemand aangehouden.