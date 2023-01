Beetsterzwaag krijgt 18 nieuwe huizen uit woningfabriek

di 17 januari 2023 11.59 uur

BEETSTERZWAAG - Aan de Lycklama á Nijeholtlaan en de Molenlaan in Beetsterzwaag worden binnenkort 18 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Fijn Wonen is verantwoordelijk voor de bouw. De nieuwe gezinswoningen komen uit de woningfabriek van Van Wijnen in Heerenveen.

Woningcorporatie Elkien en Fijn Wonen zetten maandag hun handtekening als symbolische start van het project.

Toekomstbestendig wonen

De nieuwe huizen bestaan uit twee bouwlagen waarbij de verdieping zich onder een schuine kap bevindt. Op de benedenverdieping is een woonkamer en keuken aanwezig en op de verdieping bevinden zich 2 slaapkamers. Ook is er een vlizotrap naar de zolder.

Razendsnelle bouw

De woningen komen als losse elementen (vloeren, wanden en gevels) uit de fabriek van Van Wijnen en worden op de bouwplaats in elkaar gezet. Dit proces gaat razendsnel. De bouw start in april van dit jaar. Naar verwachting worden de woningen in de zomer van 2023 opgeleverd en zijn ze op dat moment klaar voor de verhuur.

Energiezuinig

De woningen zijn comfortabel en bovendien ENG (Energie Neutraal Gebouw). Dit betekent dat ze energiezuinig zijn. Ze worden voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp en zijn gasloos. De woningen die eerder op deze locatie stonden, zijn ondertussen gesloopt.

Samenwerking van het eerste uur

Het is niet de eerste keer dat Fijn Wonen en Elkien de handen ineen slaan. Eerder werden er projecten in Akkrum, Grou en Gorredijk gerealiseerd.