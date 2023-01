Pakketbezorger botst op boom op Noorderhogeweg

ma 16 januari 2023 21.17 uur

DRACHTEN - Een bestelbus is maandagavond op een boom gebotst op de Noorderhogeweg bij Drachten. Er zaten zo'n zes mensen in het voertuig dat richting Drachten reed. Het ongeval vond omstreeks 21.00 uur plaats.

Zowel de politie als drie ambulances kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Of er inzittenden gewond zijn geraakt, is vooralsnog niet bekend. Meerdere personen worden op dit moment onderzocht door het ambulancepersoneel.

De politie heeft tweemaal een rijstrook nabij de middenberm afgezet zodat de hulpverlening veilig kan werken. Het verkeer kan over de rechter rijstrook passeren (in beide kanten).

Drie gewonden

Er zijn uiteindelijk drie slachtoffers meegenomen met de ambulance naar het ziekenhuis. Ze zijn eerst ter plaatse behandeld door het personeel van de drie ambulances. Een ander persoon is door de politie meegenomen naar het politiebureau.

Een berger heeft later op de avond het voertuig weggesleept. De forensische opsporing van de politie is tevens ingeschakeld om een onderzoek in te stellen naar de exacte toedracht van het ongeval. De weg richting Drachten was tijdens het onderzoek afgesloten voor het doorgaande verkeer.

