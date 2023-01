Luchtmacht oefent boven Friesland op nachtzicht

ma 16 januari 2023 11.01 uur

LEEUWARDEN - Vanaf 23 januari 2023 bereidt het personeel van het Air Combat Command van de Koninklijke Luchtmacht zich voor op het opereren bij duisternis. In week 4 wordt er in Friesland van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats.

Nachtzichtapparatuur

Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG). Daar waar de NVG voor de F-16 nog apart op de helm gemonteerd moet worden is deze nu volledig geïntegreerd in de F-35 helm.

De beelden worden in dit geval geprojecteerd op het vizier in de helm. De vlieger kan met de NVG alles in en rondom het vliegtuig zien, maar ook op de grond.

Oefengebied

Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant. De vliegers worden tijdens deze vluchten ondersteunt door luchtgevechtsleiders vanaf AOCS Nieuw Milligen.

Baanrenovatie

Vanwege renovatiewerkzaamheden aan de start- en landingsbanen op vliegbasis Leeuwarden beperkt het avondvliegen zich op die locatie alleen tot week 4. Op de andere plekken in Nederland wordt er ook gevlogen in week 6, 7 en 9.

Gedurende de renovatie, die van woensdag 1 februari tot en met vrijdag 25 augustus 2023 gepland staat, vinden er geen geplande vliegoperaties plaats. Incidenteel wordt er wel tot april 2023 vanaf de korte baan gevlogen.

Informatie

De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen overigens het gehele jaar door in de avonduren. Wilt u meer weten over deze en andere vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder.