Man (59) in gestolen Volvo probeert aanhangwagen te stelen

vr 13 januari 2023 18.20 uur

BAKKEVEEN - Een 59-jarige man in een gestolen Volvo V70 heeft geprobeerd om een aanhangwagen te stelen in Bakkeveen. De auto was op 11 januari gestolen uit Amsterdam.

Diezelfde avond probeerde de verdachte op de Mjumsterwei in Bakkeveen een aanhanger weg te nemen. Dit mislukte, hij werd 'overlopen'. Hij verloor de aanhangwagen. De verdachte wist te ontkomen, maar de aanhangwagen bleef achter.

De man probeerde de aanhanger mee te nemen achter zijn gestolen Volvo. Enkele meters verder viel de aanhangwagen van de trekhaak. Agenten hebben die avond nog in de omgeving gezocht, maar de auto en de bestuurder werden niet meer aangetroffen.

De volgende ochtend is er opnieuw gezocht. De politie ontving een melding dat het voertuig was gesignaleerd in de omgeving van Marum.

Agenten hebben een zoekslag gemaakt en hebben de auto staande kunnen houden in Oldekerk. De 59-jarige bestuurder zonder vaste woon- of verblijfplaats is hierbij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.