Raad Noardeast staat unaniem achter idee buslijn Kollum-Drachten

do 12 januari 2023 21.12 uur

KOLLUM - De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân ging donderdag unaniem akkoord met een motie om draagvlak te creëren voor de aanleg van een buslijn tussen Kollum en Drachten. Uiteindelijk zal de provincie Fryslân hier over moeten beslissen.

Het idee voor de buslijn werd eind december in het leven geroepen door zeven dorpsbelangen en ondernemers in noordoost Friesland. Onder het mom van: "Als Arriva geen busverbinding voor ons kan regelen, dan doen we het zelf wel...."

In het kersverse plan wil men meedenken met Arriva en ziet men het liefst een elektrische bus rijden. De busroute zou langs de dorpen Augustinusga, Buitenpost, Gerkesklooster, Kollum, Surhuizum, Surhuisterveen en Opende moeten gaan rijden. Er zouden dan haltes moeten komen bij het treinstation in Buitenpost, Blauwverlaat, een halte bij Surhuizum en een halte bij het bedrijventerrein Surhuisterveen.

Raadslid Geertje Schoorstra (CDA) zag de nieuwe buslijn wel zitten. Schoorstra wees erop dat er bij Kollum zo'n 6000 mensen wonen die voor het MBO onderwijs of zorgvoorzieningen aangewezen zijn op Drachten. "De omslachtige manier om no mei it iepenbier ferfier fan Kollum nei Drachten te kommen is foar in doarp mei dizze omfang echt net goed."

Ook Digna Ferwerda (VVD) ondersteunde de motie. Ze wilde echter ook aandacht vragen voor de situatie in het westen van de gemeente waar mensen na 17.30 uur niet meer met de bus naar Dokkum kunnen. "Ze kunnen wel naar Leeuwarden maar Dokkum is onze eigen gemeente..." Ook Jannie van Midlum (Gemeentebelangen) keek verder dan de buslijn zelf. Ze wees op het feit dat er boven Dokkum ook heel veel dorpen liggen waar je niet meer fatsoenlijk met de bus kan komen.

"Kin it überhaupt?" was de grote vraag van raadslid Anton Buwulda (FNP). Het is volgens hem onmogelijk om een nieuwe buslijn te laten rijden. "Dat kin net... De OV konsesje giet oer hiel Fryslân en je kinne net sa mar in busline begjinne." Hij denkt dat het het beste is dat het gemeentebestuur de wens duidelijk aangeeft bij de provincie Fryslân.

Wethouder Pieter Braaksma wilde het breed gedragen burgerinitiatief omarmen. "It is net allinich Kollum mar it is Kollum en omkriten" Of hij er komt, daarover kon hij weinig kwijt. "Garânsje ha wy noait, totdat er der leit"

Met de aangenomen motie wordt het college van B&W verzocht om het idee te ondersteunen en binnen de ANNO-gemeenten draagvlak te creëren voor de buslijn. Ook zou dit project ingebracht moeten worden bij de versnellingsagenda (grote subsidiepot, red.). Ook moet het gemeentebestuur het idee op tafel leggen bij de provincie Fryslân.

Poll: Nieuwe buslijn: Kollum - Drachten. Goed idee?

Ja, super idee! 55.7%

Nee, niet haalbaar 9.8%

Nee, en andere dorpen dan? 19.7%

Ja, al heb ik mijn twijfels... 14.8%

61 stemmen - poll is beëindigd