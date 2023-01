Blijdschap om opheffing geheimhouding zwembad Drachten

wo 11 januari 2023 17.20 uur

DRACHTEN - ELP-raadslid Yntze de Vries sprong bijkans een gat in de lucht toen hij hoorde dat de informatie over de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten niet langer geheim hoeft te blijven. Vorig jaar nog lieten hij en zijn fractie de besloten raadsvergadering schieten, omdat hij 'frank en vrij' over de nieuwbouwplannen en miljoenenoverschrijding van de bouwkosten wilde kunnen praten.

"Met het opheffen van de geheimhoudingsplicht heb ik zeker geen problemen", liet De Vries dinsdagavond tijdens Het Debat in Smallingerland met gevoel voor understatement weten.

Voor de zekerheid informeerde de ELP-fractievoorzitter toch nog even of het college met de raadsstukken ook daadwerkelijk alle informatie op tafel legt. De overschrijding van de bouwkosten met 14 miljoen had hij wel meegekregen. De raming lag op 33,7 miljoen euro, maar het wordt 47,9 miljoen euro, aldus de stand van zaken in december 2022. De andere informatie, die bij de raadsstukken zat, was volgens hem niet van dien aard dat geheimhouding nodig was. Wethouder Robin Hartogh Heijs bevestigde dat met de toegestuurde stukken nu "echt alles op tafel ligt. We kunnen er niks meer van maken".

Poll: Blijft de bouw van het zwembad nu wel binnen budget?

Ja, natuurlijk! 3%

Ja, ik hoop het! 2.4%

Nee, geen schijn van kans 40%

Nee, wordt meer dan 50 miljoen 54.5%

165 stemmen - poll is beëindigd