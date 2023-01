'Toch wel trots' op plan doorstroomwoningen ouderen

wo 11 januari 2023 15.20 uur

DRACHTEN - Het college van B&W in Smallingerland is "toch wel trots" op het plan voor zestien levensloopbestendige woningen in de wijk Morra in Drachten. Wethouder Robin Hartogh Heijs keek op van de kritiek van PvdA-raadslid Maarten Noordhoff, die veel liever sociale woningen op die plek had. Hij vond dat ook beter in de wijk passen.

"De zestien nieuwe woningen zijn dure vrijstaande woningen. Daar hebben we er al veel van. De realisatie ervan is alleen goed voor de projectontwikkelaar en grondeigenaren", hield Noordhoff het college en de collega-raadsleden voor. Hij kreeg flink tegengas.

De meest oudere kopers van levensloopbestendige woningen maken op de huizenmarkt ruimte vrij voor anderen en dat is alleen maar goed, was hun redenatie. "Dure woningen hebben we ook nodig voor de doorstroom", aldus Hartogh Heijs. Hij legde uit dat de gemeente al met de woningcorporaties aan het werk is om honderden nieuwe goedkopere huurwoningen te realiseren.

Geluidsoverlast

Zorgen maakte Dennis Bekius van Smallingerlands Belang zich over de geluidsoverlast van het verkeer op de weg, waaraan de nieuwe huizen worden gebouwd. "Daar komt dagelijks ruim vijfduizend keer een auto langs. Een van de woningen staat wel heel dicht langs de weg" aldus Bekius.

Het bezorgde raadslid informeerde naar de mogelijkheid om fluisterasfalt op de weg te leggen zodra groot onderhoud nodig is.

"Ideaal voor ouderen’

De projectontwikkelaar bouwt niet alleen de woningen, maar ontwikkelt ook het openbbaar gebied. Dat zit bij de deal met de gemeente ingesloten. De woningen worden levensloopgeschikt, met badkamer en een slaapkamer op de begane grond. De woningen staan in een groene omgeving, vlakbij uitvalswegen en met voorzieningen als een gezondheidscentrum en winkelcentrum De Drait. "Voor ouderen is dat ideaal", aldus het college.