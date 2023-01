Tweede verkeersonderzoek rond hotel Drachten

wo 11 januari 2023 14.30 uur

DRACHTEN - Smallingerland heeft voor de tweede keer een verkeersonderzoek gehouden vanwege de plannen voor uitbreiding van hotel Van der Valk aan de Lavendelheide in Drachten.

De gemeente was daartoe gedwongen vanwege een rechterlijke uitspraak, vertelde wethouder Robin Hartogh Heijs dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel in Smallingerland. Volgens hem lag er wel degelijk een verkeersonderzoek, maar had de rechter dat tijdens de behandeling van de zaak over het hoofd gezien en uitspraak gedaan.

De benodigde aanpassing van het bestemmingsplan wacht ook nog op een uitspraak van de Raad van State, die nog wel anderhalf jaar op zich kan laten wachten, aldus Hartogh Heijs. In de aanloop naar die zitting wilde Smallingerland de fout rondom het verkeersonderzoek alvast repareren en "daar moet de gemeenteraad ja tegen zeggen".

Over twee weken komt een voorstel daartoe in Het Debat aan de orde.