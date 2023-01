Plataan tegen de vlakte vanwege aantasting

wo 11 januari 2023 12.47 uur

BEETSTERZWAAG - De boom was ooit de plek waar vroeger een ooievaar graag broedde. De plataan werd woensdag door de gemeente Opsterland gekapt. De boom was aangetast waardoor het een gevaar opleverde voor de omgeving.

De gemeente Opsterland laat weten dat zij wettelijk verplicht is om de veiligheid in de omgeving te waarborgen.

De buitendienst is woensdag in alle vroegte begonnen om de boom te kappen. De ooievaar die vroeger in de boom broedde, is al in jaren niet meer gezien. De gemeente laat weten dat dit goed is uitgezocht.

"De bedoeling is dat we voor elke boom die we kappen ergens anders weer een nieuwe boom aanplanten. Dit gebeurt in het najaar." aldus de gemeente Opsterland.