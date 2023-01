Burgumer verdacht van oplichtingspraktijken - eis drie maanden cel

wo 11 januari 2023 11.35 uur

LEEUWARDEN - Tegen een Burgumer (57) die ervan wordt verdacht dat hij verschillende – bevriende - personen heeft opgelicht, is dinsdag bij de politierechter een gevangenisstraf van zes maanden (waarvan drie voorwaardelijk) geëist.

In civiele zaak 40.000 euro toegewezen

De Burgumer zou van een aantal personen met wie hij een vriendschappelijke relatie had geldbedragen hebben geleend die hij nooit zou hebben terugbetaald. Eén van de slachtoffers kreeg in een civiele zaak al een bedrag van 40.000 euro toegewezen.

De stiefzoon van de Burgumer had ook aangifte gedaan. Hij zou ruim 7000 euro hebben geleend aan de verdachte. De man zou nooit een cent aan de stiefzoon hebben terugbetaald.

Topje van de ijsberg

Hetzelfde verhaal ging op voor een stel waarmee de Burgumer bevriend was. Ook zij hadden de man 7000 euro geleend en zouden nooit iets hebben teruggekregen. De drie zaken die de rechter dinsdag behandelde - van een vierde zaak vorderde de officier van justitie vrijspraak - zouden het topje van de ijsberg zijn.

De rechter merkte op dat twaalf benadeelden ook aangifte tegen de verdachte hebben gedaan, 48 mensen zouden hebben afgezien van het doen van aangifte.

Beschuldigingen van de hand gewezen

De Burgumer had bij de politie de beschuldigingen dat hij mensen zou hebben opgelicht van de hand gewezen. Hij zou altijd van plan zijn geweest om de leningen terug te betalen. De officier van justitie eiste een celstraf van drie maanden plus drie maanden voorwaardelijk. Wat de officier betrof konden de schadeclaims van de drie slachtoffers worden toegewezen. Ook zou de Burgumer het genoten financiële voordeel - een bedrag van bijna 68.000 euro - moeten terugbetalen.

Huishoudelijke diensten verricht

In een vierde zaak ging het om een vrouw waarvoor de verdachte huishoudelijke diensten had verricht. Hij zou ongevraagd geld van de rekening van de vrouw hebben gepind. In deze zaak zag de officier te weinig bewijs, zij vorderde vrijspraak.

Ook de ex-partner van de Burgumer stond dinsdag terecht in de zaak van het bevriende echtpaar. Voor haar eiste de officier vrijspraak. De aanklaagster concludeerde dat het niet vaststond of de vrouw wist dat er mensen werden opgelicht. De vrouw zei zelf dat ook zij slachtoffer was van de praktijken van haar ex. "Ik heb spijt dat hij zoveel mensen heeft opgelicht en mij erbij".

Alberto Stegeman

De verdachte verscheen zelf niet op de zitting. Dat had volgens zijn advocaat alles te maken met de aanwezigheid van een cameraploeg van het SBS6-programma 'Stegeman op de Bres’ in de rechtszaal. Tv-maker Alberto Stegeman heeft in zijn programma aandacht besteed aan de Burgumer. In diens strafzaak doet de politierechter op 24 januari schriftelijk uitspraak. In de zaak van de ex-partner volgde dinsdag meteen een vonnis: de vrouw werd vrijgesproken.