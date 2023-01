Schrik pandeigenaren na vestigen voorkeursrecht gemeente

wo 11 januari 2023 09.10 uur

DRACHTEN - De eigenaren van een aantal panden aan de Zuidkade in Drachten is zich een hoedje geschrokken nadat de gemeente eind vorig jaar het recht van eerste koop er op vestigde. Een aspirant-koper had zich al voor een van de panden gemeld, er was overeenstemming over verkoop, alleen was het ondertekende contract nog niet in het Kadaster bijgeschreven, en er waren zelfs plannen voor nieuwbouw.

De eigenaren, de gezusters Ebert, wisten even niet wat ze ermee aan moesten, zo lieten ze dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel van Smallingerland weten.

"We kunnen nu niks met ons pand. We zouden het eventueel kunnen verhuren, maar we weten niet hoe en wat. En dat terwijl we al heel lang met onze plannen bezig zijn", vertelden een van de beide zussen Ebert. Wethouder Robin Hartogh Heijs stelde de dames en ook de eigenaar van een ander pand aan de Zuidkade enigszins gerust.

De gemeente gebruikt het voorkeursrecht uitsluitend om te voorkomen dat in het gebied andere plannen worden gerealiseerd dan volgens haar wenselijk is. Eigenaren mogen hun panden en percelen tot in lengte van jaren gebruiken zoals ze willen.

De gemeente vestigt het voorkeursrecht omdat in het gebied woningbouwplannen zijn. De locaties Verzamelgebouw Zuidkade 62 en uitbreiding Zuidkade 62, de Vallaatsterend Garage, Kantoor Kringloop en Zuidkade 53 liggen pal naast het ontwikkelingsgebied. De gemeente en WoonFriesland werken daarin samen.

Smallingerland reserveert tegelijkertijd 2,5 miljoen euro voor het geval de eigenaren hun percelen en panden te koop aanbieden en een akkoord met de eigenaren wordt bereikt. Dat kan alleen tegen marktwaarde.