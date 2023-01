Betaald parkeren op het Kiryat Onoplein uitgesteld

di 10 januari 2023 19.10 uur

DRACHTEN - Het betaald parkeren op het Kiryat Onoplein in Drachten is uitgesteld vanwege vorst. De gemeenteraad van de gemeente Smallingerland heeft vorig jaar besloten om de blauwe zone op het plein op te heffen en betaald parkeren in te voeren. Dit zou per 1 januari en is nu uitgesteld naar 1 februari 2023. Door de vorst van de afgelopen periode is er vertraging ontstaan op de aansluiting op het elektriciteitsnet.

De plannen voor het betaald parkeren dateren al uit 2019. In 2020 werd het plan nog uitgesteld omdat de gemeente meer tijd nodig had voor het opheffen van de zone. Tijdens de begrotingsvergadering liet wethouder Le Roy weten dat daar vanaf 1 januari 2023 vervandering in zou komen.

Tijden en tarieven betaald parkeren

Net zoals in de rest van het centrum zal op het Kiryat Onoplein en Reidingweg (richting het zwembad) betaald parkeren gelden van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. Buiten deze tijden kun je gratis parkeren op het plein. Er komen betaalautomaten op het plein waar je met cashgeld of een bankkaart een parkeerticket kunt kopen. Ook kun je betalen met verschillende parkeerapps. Het parkeertarief bedraagt € 1,90 per uur. Een dagkaart kost € 8,00