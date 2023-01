Werkstraf voor wietplantage in Beetsterzwaag

di 10 januari 2023 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige ex-inwoner van Beetsterzwaag is dinsdag veroordeeld voor het hebben van een hennepkwekerij in een woning aan het Ruiterpad. De politierechter veroordeelde de man tot een werkstraf van 90 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.

Meld Misdaad Anoniem

Na een melding via Meld Misdaad Anoniem (MMA) deed de politie op 9 juli 2021 een inval in de woning. Het huis bleek vrijwel volledig ingericht te zijn voor het telen van 384 hennepplanten. De verdachte had schulden en was met anderen in zee gegaan, vertelde hij.

Tweemaal geoogst

De afspraak was dat hij 5000 euro per oogst zou krijgen en de huur van de woning zou voor hem betaald worden. De verdachte was verder buiten schot gebleven, hij had alleen geholpen met het knippen van de wietplantjes. Er was tweemaal geoogst.

Alle rekeningen betaald

De man had zelf de schade aan de woning hersteld en hij heeft inmiddels alle rekeningen - van Liander, Elkien en Vitens - betaald. Daar hield de rechter rekening mee bij het bepalen van de strafmaat. De rechter besliste dat de man ruim 8000 euro aan financieel voordeel aan de Staat moet betalen.