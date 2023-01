Bank-fraudeur (25) ontkomt aan politie

ma 09 januari 2023 19.58 uur

BAKKEVEEN - Een ongeveer 25-jarige blanke man wist maandag uit handen van de politie te blijven. Hij was betrokken bij bankhelpdeskfraude in Bakkeveen. De politie zette nog een Burgernet-actie op touw maar zonder resultaat.

Deelnemers werden gevraagd uit te kijken naar de blanke man die 1.75 meter lang is. Hij droeg een spijkerbroek met een iets te grote zwarte jas.

De verdachte ging gelukkig met lege handen naar huis. Zijn poging om geld afhandig te maken, mislukte dankzij een alerte getuige.

De politie laat weten dat er de laatste maanden een toename in het aantal bank helpdeskfraude zaken is. Meestal heeft men het gemunt op oudere slachtoffers. Mensen die door de bank worden benaderd, kunnen het beste zelf contact opnemen met de bank. En gebruik daarbij uiteraard nooit het nummer dat eventueel telefonisch gegeven wordt.

Meestal worden slachtoffers bang gemaakt dat hun geld op de bank 'in gevaar' is waarna de slachtoffers bankpassen afgeven of soms zelf het geld overmaken naar de criminelen. Men wordt dan wijs gemaakt dat het gaat om een 'veilige rekening' of een kluisrekening.