Di-rect, Davina Michelle en Goldband op Oerrock

za 07 januari 2023 09.35 uur

URETERP - Het programma van de 22ste editie van Oerrock is bekend. Meer dan dertig bands en artiesten komen de festivalgangers vermaken met op Hemelvaartsdag Di-rect, Davina Michelle en Goldband als meest opvallende namen. UB40 is de eerste grote buitenlandse act op de donderdag.

Met Di-Rect en Davina Michelle haalt Oerrock op de openingsdag twee grote namen binnen. De Haagse groep Goldband is momenteel razend populair bij de jongere muziekliefhebber. Ook met de eerste grote internationale act, de reggae en popformatie UB40, is de organisatie in zijn nopjes. UB40, bekend van hits als 'Red, Red Wine en 'I got You Babe’, komt met de originele zanger Ali Campbell naar Ureterp.

Daarnaast staan op Hemelvaartsdag Son Mieux, bekend hun grote hit Multicolor, Nielson, Navarone, The Vices, Flemming, The Paceshifters en Sloper op de bühne. Het optreden van Sloper, de band de drummers Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) en Mario Goossens (Triggerfinger), belooft speciaal te worden, aldus festivalvoorzitter Sietze Boonstra. De avond wordt afgesloten met een oude bekende, de feestband The Dirty Daddies.

De tweede dag, vrijdag 19 mei, begint traditioneel met optredens voor de jongste jeugd. De kleintjes krijgen optredens voorgeschoteld van KIDS DJ en CH!PZ. Tijdens het vervolg van de avond komt een afwisselend muziekaanbod voorbij met optredens van: Jick Munro, Snelle, Drukwerk, Ramkot, Miss Montreal, HillBilly Moonshiners, Blazuh en Chef’Special. "Een topprogramma," denkt Jorryt Taekema.

De slotavond op zaterdag is zoals gebruikelijk ingeruimd voor tributebands. Er zijn 'make-overs’ van Status Quo, Elvis, The Police, Taylor Swift, Bryan Adams, Mumford & Sons, André Hazes, Bruce Springsteen en Foo Fighters. Een prima aanbod, denkt Boonstra, die verwacht dat Martijn Fischer als Hazes zeker in de smaak zal vallen bij jong en oud.

Omdat grote Nederlandse bands als Golden Earring, Kensington, De Dijk en Doe Maar gestopt zijn, moest er voor de programmering meer gepuzzeld worden door het bestuur.