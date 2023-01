Eis 2 jaar cel voor Drachtster (40) voor seksueel misbruiken stiefdochter

do 05 januari 2023 12.25 uur

LEEUWARDEN - Een 40-jarige inwoner van Drachten zou sinds 2007 zijn stiefdochter meermaals seksueel hebben misbruikt. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste donderdag twee jaar cel.

Officier van justitie Roelof de Graaf eiste drie jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

Slachtoffer vanaf haar vierde jaar misbruikt

Verder zou de Drachtster door moeten gaan met de behandeling waar hij aan is begonnen sinds hij uit voorlopige hechtenis is ontslagen. En hij zou, als het aan de officier ligt, onder toezicht van de reclassering moeten komen.

Het slachtoffer is inmiddels volwassen. Toen ze 17 was vertelde ze aan haar moeder dat ze vanaf haar vierde verschillende keren seksueel is misbruikt door haar stiefvader. Daar zou hij mee door zijn gegaan nadat de relatie tussen hem en de moeder in 2015 strandde.

Verdachte ontkent 'intiem’ te zijn geweest

Daarna verbleef het meisje nog regelmatig bij de verdachte, tot twee jaar geleden. De verdachte zei dat hij het meisje altijd als zijn dochter heeft beschouwd, maar hij ontkent dat hij, zoals hij het zelf uitdrukte, "intiem" met haar is geweest. Op de vraag van de rechtbankvoorzitter of hij vond dat hij grenzen heeft overschreden, antwoordde de man dat dat wat hem betrof "op geen enkel vlak" zou zijn gebeurd.

'Lepeltje lepeltje’

Mensen uit zijn omgeving hadden de politie verteld dat de man zijn stiefdochter behandelde als was ze zijn vriendin. Dat had het meisje ook zelf bij de politie verklaard: "Wat een vrouw doet in een relatie moest ik voor hem doen". Ze zou regelmatig 'lepeltje lepeltje’ bij de verdachte in bed hebben gelegen. Dat ontkende de Drachtster niet, maar dat zou zijn gebeurd omdat het meisje nachtmerries had.

Officier: meisje heeft geen 'onzinverhaal’ verteld

In een gesprek met een psycholoog zou hij hebben toegegeven dat hij het meisje op "de intieme delen" had aangeraakt, maar ook dat ontkende hij op de zitting. "Het is óf een groot complot van het slachtoffer, óf het is waar gebeurd", concludeerde de officier. De Graaf stelde dat hij niet de indruk had dat het meisje "een onzinverhaal" heeft verteld. Hij sprak van "een hele ongezonde relatie".

"Je hebt mijn jeugd kapotgemaakt"

In een korte verklaring zei het slachtoffer tijdens de zitting wat de verdachte haar heeft aangedaan. "Je had mij moeten beschermen, in plaats daarvan heb je mijn jeugd kapotgemaakt". Advocate Eva Bakx bepleitte vrijspraak. Volgens haar is het bewijs ontoereikend. Bij een eventuele veroordeling zou haar cliënt volgens de raadsvrouw niet terug moeten naar de gevangenis, daar zou hij "grote angst" voor hebben.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.