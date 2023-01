Vrouw aangehouden die nog 20 dagen de cel in moet

do 05 januari 2023 09.11 uur

DRACHTEN - In een woning aan De Petten in Drachten is dinsdagmiddag een vrouw aangehouden. De 42-jarige had nog een celstraf openstaan van 20 dagen. Die moet ze nu gaan uitzitten.

Daarnaast moest deze dame nog DNA afstaan vanwege een eerdere veroordeling. De vrouw werd rond 12.25 uur opgehaald uit de woning en moest meteen mee.