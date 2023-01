Stoffenaanbieder Jan Sikkes failliet verklaard

di 03 januari 2023 15.39 uur

DRACHTEN - Stoffenaanbieder Jan Sikkes is deze week failliet verklaard door de rechtbank in Leeuwarden. Het bedrijf heeft filialen in o.a. Drachten, Leeuwarden en Sneek. Op de deur van de winkel is een briefje geplakt waarop staat dat de winkel wegens omstandigheden gesloten is.

De directeur van het bedrijf heeft maandag zijn personeel op de hoogte gesteld. Jan Sikkes had in totaal tien winkels in heel Nederland.

