Bejaarde man uit Beetsterzwaag (83) beroofd van geld

di 03 januari 2023 12.14 uur

BEETSTERZWAAG - Een 83-jarige man uit Beetsterzwaag is in het nieuwe jaar slachtoffer geworden van de zogenaamde bankhelpdeskfraude. Hij werd op 2 januari beroofd van zijn geld.

Door de adequate inzet van de politie kon op dezelfde dag om 17.00 uur drie mannen aangehouden worden.

Gestolen pas

De 83-jarige man uit Beetsterwaag was eerder op de dag benaderd door één van de verdachten die zich voordeed als medewerker van een bank. Vervolgens werd thuis zijn pinpas en enkele goederen meegenomen. Met de gestolen pas werd in dezelfde plaats een geldbedrag opgenomen en zijn spullen gekocht.

Blauwe VW Polo

Nadat de fraude was gepleegd werd de politie gebeld. Via een gebruikte blauwe VW Polo kon de politie - na onderzoek - de verdachten nabij Heerde aanhouden. Het gaat om een 17-jarige man uit Nijmegen, een 18-jarige man uit Lent en een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De verdachten zitten nog vast en zullen worden verhoord.

Meer meldingen

De politie laat weten dat er in de afgelopen weken meerdere meldingen zijn binnengekomen van bankhelpdeskfraude in Noord-Nederland. Er wordt onderzocht of de aangehouden mannen hier ook als verdachte bij betrokken zijn.

Wat is bankhelpdeskfraude?

Bij bankpashelpdeskfraude bellen fraudeurs mensen thuis op en doen zich voor als bankmedewerkers. Ze maken het slachtoffer wijs dat hun bankrekening niet meer veilig is. Vervolgens komt er zogenaamd iemand van de bank de pinpas 'met spoed' bij hen thuis ophalen en wordt de pincode ontfutseld. Daarna wordt het geld snel weg gepind.

In andere gevallen wordt gevraagd om software te installeren op hun computer waardoor de fraudeurs op afstand mee kunnen kijken op de computer en/of handelingen kunnen uitvoeren.