Nieuwe opvanglocatie voor Oekraïners in Drachten

ma 02 januari 2023 12.33 uur

DRACHTEN - De voormalige locatie van ROC Friese Poort aan de Wetterwille in Drachten zal worden voorbereid als nieuwe opvanglocatie. De gemeente Smallingerland is hierover in gesprek. De verwachting is dat de locatie begin dit jaar klaar kan zijn en zal plek bieden aan 150 vluchtelingen uit Oekraïne.

Burgemeester Jan Rijpstra is blij dat Smallingerland als gemeente "aan onze humanitaire plicht kunnen blijven voldoen. Verder sprak hij: "De voortwoedende oorlog in Oekraïne, en de hoeveelheid vluchtelingen die dit met zich meebrengt, vraagt een continue inzet van ons allen om onderdak te verlenen aan hen die het nodig hebben. Dagelijks horen we over de verschrikkingen van deze oorlog."

Kort na Nieuwjaarsdag wordt een gesprek georganiseerd met omwonenden over de details en de randvoorwaarden van de opvang. De omwonenden zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. In Smallingerland worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij hotel Van der Valk, de Burgemeester Wuiteweg, het Ichtushus, de Omloop in Drachten en in Oudega. In totaal zijn hier maximaal zo'n 225 plekken beschikbaar.