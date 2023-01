1 op 2 inwoners keek op nieuwjaarsdag op WâldNet

ma 02 januari 2023 10.20 uur

BURGUM - Eén op de twee inwoners van de Friese Wâlden / Oost Friesland nam op nieuwjaarsdag een kijkje op WâldNet. In totaal ging het op 1 januari 2023 om 123.000 unieke bezoekers.

WâldNet is de meest bezochte nieuwssite van Friesland en het enige medium dat live verslag deed van de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling. In tegenstelling tot vorig jaar bleef het gelukkig vrij rustig in de regio. Toch waren er meer dan ooit veel mensen nieuwsgierig naar wat er is gebeurd.

