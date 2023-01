Auto’s met elkaar in botsing op N31

ma 02 januari 2023 07.39 uur

DRACHTEN - Op een natte maandagmorgen zijn op de N31 twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de in- en uitvoegstrook bij Drachten in de richting van Leeuwarden. Een ambulance kwam ter plaatse om de betrokkenen te onderzoeken.

Een 44-jarige man uit Gorredijk raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de brandweer was opgeroepen voor het ongeval, maar hun inzet bleek al snel niet nodig. Tijdens de afhandeling van het ongeval was een deel van de weg afgesloten door politie en Rijkswaterstaat. Een berger heeft de beschadigde voertuigen opgehaald.

