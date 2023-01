Fris het nieuwe jaar in bij nieuwjaarsduik Drachten

zo 01 januari 2023 14.47 uur

DRACHTEN - Zo'n 25 deelnemers sprongen op Nieuwjaarsdag om 14.00 uur in het water in Drachten. Na een warming up op het Kyriat Onoplein was het dan zo ver; de nieuwjaarsduik 2023 was een feit.

Veel mensen kozen er voor om na even in het water gelegen te hebben er snel weer uit te komen. Anderen zwommen tot de fontein en weer terug. Dit alles onder begeleiding van Reddingsbrigade Drachten, die zoals ieder jaar de nieuwjaarsduik organiseerde.

Na de duik konden de deelnemers zich opwarmen met een kop warme snert.

FOTONIEUWS