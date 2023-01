Oudegasters poogden nog om caravanbrand te voorkomen

zo 01 januari 2023 14.16 uur

OUDEGA - Een paar inwoners van Oudega hebben tijdens de jaarwisseling nog geprobeerd om vandalen tegen te houden om een caravan in brand te steken. Dat mislukte. Er gingen in het dorp twee caravans in vlammen op.

De eerste caravan werd omstreeks 0.15 uur op de kruising geplaatst door een automobilist die van buiten het dorp was komen rijden. Met hoge snelheid werd ook weer weggereden nadat de caravan in de hens was gezet.

Een getuige laat deze site weten dat enkele minuten later de automobilist terugkwam. Een aantal jongemannen koppelde de caravan los en rolden deze naar de reeds brandende caravan. Op dat moment probeerden omwonenden nog de jongeren te stoppen.

"De daders lijken helaas nooit te beseffen hoeveel schoonmaakwerk en schade dit soort acties elk jaar weer met oud en nieuw opleveren voor omwonenden, de gemeente en de hulpdiensten" zo laat een getuige deze site weten. Ook vrezen de omwonenden elk jaar opnieuw voor hun veiligheid van hun huizen en bezittingen.

