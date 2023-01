Warmste nieuwjaarsdag ooit gemeten

zo 01 januari 2023 11.00 uur

LEEUWARDEN - Het is nu al officieel de warmste nieuwjaarsdag ooit gemeten. In De Bilt werd het om 1.00 uur 15,5 graden. Het warmterecord stond op 13,2 graden en werd vorig jaar genoteerd. Met de 15,5 graden is zelfs sprake van de warmste januaridag ooit en de vroegste officiële lentedag ooit in De Bilt.

Het datumrecord voor 1 januari is nu al voor de derde keer deze eeuw aangescherpt. In 2012 werd het record op 12,9 graden gezet, in 2022 op 13,2 graden en nu dus op 15,5 graden. In het zuidoosten van het land is het nog warmer met temperaturen van ongeveer 16 graden. Het warmst is het in Eindhoven met 16,8 graden. Daarmee is ook het record voor 1 januari over alle stations gebroken. Dit stond op 15,1 graden gemeten in Maastricht.

Nieuw maandrecord voor januari

De Bilt heeft met de 15,5 graden ook het maandrecord van januari gebroken. Dit stond op 15,1 graden en was gemeten op 13 januari 1993. Deze zelfde meting uit 1993 was tot dusver ook de vroegste dag in het jaar met 15 graden of meer. Vanaf nu staat de eerste officiële lentedag, zoals we bij Weeronline de eerste dag met 15 graden in De Bilt noemen, voor altijd op 1 januari.

Het weerbeeld is eerder herfstachtig dan lenteachtig met veel wind en perioden met regen.

Ook de jaarwisseling verliep recordwarm met om middernacht (lokale tijd) 15,5 graden in De Bilt en 16,6 graden in het Limburgse Ell. Daarvoor beleefden we ook een recordwarme oudjaarsdag en werd het in De Bilt met 15,9 graden zelfs de warmste decemberdag ooit gemeten.

Zachte voortzetting nieuwjaarsdag

De temperatuur zal tot halverwege nieuwjaarsdag nog op een hoog niveau schommelen, maar waarschijnlijk niet of nauwelijks meer uitstijgen boven de zojuist gemeten nieuwe recordwaarden voor 1 januari. Later op zondagmiddag en in de avond wordt de lucht langzaam minder zacht met eind van de avond temperaturen van een graad of 10.

Temperaturen die bij april horen

De temperaturen waar we dit weekend mee te maken hebben zijn normaal voor de tweede helft van april. De korte daglengte verraadt echter dat het begin januari is. Verder is het ondanks de hoge temperaturen herfstachtig met veel wind, wolkenvelden en perioden met regen.

Geleidelijk normalere temperaturen

Ook maandag is het nog zacht met temperaturen van circa 11 graden, maar warmterecords zitten er dan niet meer in. Dinsdag krijgen we normalere temperaturen van een graad of 8, maar de dagen daarna is het met 9-13 graden weer zachter.