Meeste brandweer-uitrukken in Smallingerland

zo 01 januari 2023 10.30 uur

DRACHTEN - De Friese brandweer moest tijdens de jaarwisseling het meest uitrukken in de gemeente Smallingerland. Dat heeft de Veiligheidsregio Fryslân bekendgemaakt.

De brandweer is vanaf oudejaarsnacht 0.00 uur tot Nieuwjaars ochtend 8.00 uur 78 keer gealarmeerd. Dit is iets meer dan vorig jaar. Toen betrof het aantal alarmeringen 69. In Smallingerland ging het om allemaal relatief kleine branden en vreugdevuren.

Wim Kleinhuis: "Op de meeste plekken in de provincie was er sprake van een gezellige jaarwisseling. Maar het was voor Brandweer Fryslân en de andere hulpverleners een drukke nacht, zij moesten een flink aantal keer in actie komen. Het betrof een aantal kleinere branden. Helaas zijn er ook dit jaar weer meerdere gewonden gevallen door vuurwerk en carbid."

Friese ziekenhuizen

Voor de Friese ziekenhuizen, de Regionale Ambulance Voorziening ( RAV) en Dokterswacht Friesland was de nacht vergelijkbaar met een drukke zaterdagavond. Een aantal slachtoffers is behandeld aan verwondingen door vuurwerk of carbidschieten, waarvan enkele met ernstig letsel.