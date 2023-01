Politie voorkomt erger bij containerbrand in Drachten

zo 01 januari 2023 08.22 uur

DRACHTEN - De politie heeft zondagochtend erger kunnen voorkomen bij een containerbrand in Drachten. Onder een afdakje in een achtertuin van een woning aan De Leijen waren twee containers gaan branden. Vermoedelijk is weggegooigd vuurwerk in de afvalbak gaan smeulen wat uiteindelijk brand heeft veroorzaakt.

De agenten hebben een brandblusser leegespoten en wisten zo de vlammen te doven. Beide containers zijn volledig verwoest. Ook het afdakje raakte fors beschadigd. Een aantal konijnenhokken konden ter ternauwernood worden gered. Door de hitte waren de hokken al gaan smeulen, maar de diertjes raakten niet gewond.

De brandweer werd om 07.40 uur opgeroepen en heeft de brandende resten afgeblust.