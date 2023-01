Gemeente en brandweer druk met brandbulten in Drachten

zo 01 januari 2023 04.16 uur

DRACHTEN - Medewerkers van de gemeente Smallingerland hebben een drukke jaarwisseling achter de rug. "We zijn al vanaf 19.00 uur achter elkaar bezig", vertelde een van de medewerkers. Zij waren verantwoordelijk voor het opruimen van resten van brandbulten, maar ook voor het preventief verwijderden van bijvoorbeeld pallets die klaar lagen om in brand te worden gestoken.

Bij de bulten die al wel in brand waren gestoken kwam de brandweer van Drachten eerst in actie. Zij kwamen onder andere in actie aan de Middelwyk (2x), het Valaatsterend (3x), de Ee en de Lijsterstraat in Drachten. Wat er in brand stond varieerde, van huisvuil tot een complete aanhanger. Het waren vooral kleine branden in Drachten.

FOTONIEUWS