Caravans in vlammen op in Oudega

zo 01 januari 2023 02.13 uur

OUDEGA - In Oudega zijn tijdens de jaarwisseling twee caravans in vlammen opgegaan. De brandweer van Oudega moest tot tweemaal toe uitrukken om het vuur te doven.

De eerste brandmelding was om 0.20 uur. Er waren op dat moment twee caravans in de hens gezet. De caravans waren gevuld met banden. Nadat de brand geblust was, heeft de gemeente de autobanden wel afgevoerd maar de restanten van de caravans laten liggen. Deze restanten zijn later in de nacht opnieuw in brand gezet.

De brandweer heeft de brand omstreeks 2.00 uur opnieuw geblust. Toen de brandweerlieden klaar waren, kwam de politie ook nog langs voor ondersteuning.