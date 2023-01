Recordwarmte tijdens de jaarwisseling

vr 30 december 2022 12.40 uur

BURGUM - Na een periode met winterweer halverwege december is het weerbeeld nu totaal anders. Het is zacht met geregeld regen en flink wat wind. Dit weekend stijgt de temperatuur nog verder met op grote schaal 15 graden. Daarmee komen meerdere warmterecords in gevaar.

Deze vrijdag begint nog droog, maar vanaf het einde van de ochtend volgt opnieuw regen. De maxima komen uiteindelijk uit tussen 10 en 12 graden.

Oudejaarsdag gaat misschien wel als recordzacht de boeken in. 's Ochtends ligt de temperatuur al tussen 10 graden in het noorden van het land tot 14 graden in Zuid-Limburg. Het is daarbij wel wisselvallig met van tijd tot tijd regen. De wind neemt ook in kracht toe en is eind van de ochtend vrij krachtig boven land en hard aan zee.

In de middag loopt de temperatuur nog wat verder op, waarbij uiteindelijk op grote schaal de grens van 15 graden wordt overschreden. In het noorden is het iets minder zacht met zo’n 12 tot 14 graden, maar ook die waardes liggen ver boven normaal. De hoogste temperaturen worden gehaald in het zuidoosten van het land, waar het kwik oploopt tot 16 of 17 graden. Normaal zien we deze kwikstanden pas in april, wat wel aangeeft hoe uitzonderlijk dit zachte weer is.

Het datum-warmterecord in De Bilt voor 31 december staat nu op 14,4 graden, gemeten in 2021. Met de huidige verwachting van ruim 15 graden op het hoofdstation is er een grote kans dat dit record gebroken wordt. Daarnaast komt ook het maandrecord van december in gevaar. Deze staat nu op 15,3 graden, gemeten op 24 december 1977 en 17 december 2015.

Jaarwisseling

In de avonduren is het nog onzeker of het droog wordt, maar Zuid-Limburg heeft de beste papieren voor een droge jaarwisseling. In de rest van het land is de neerslagkans groter. Omdat het stevig blijft waaien, is het verstandig om vuurwerkpotten stevig vast te zetten. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur nauwelijks en komt op de meeste plaatsen dan ook niet onder 10 graden uit.



Na het weekend daalt de temperatuur langzaam richting meer normale waarden voor de tijd van het jaar. Vanaf dinsdag ligt de temperatuur rond 8 graden en is het licht wisselvallig.