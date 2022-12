Uitslaande brand in het centrum van Gorredijk

do 29 december 2022 20.36 uur

GORREDIJK - In een leegstaand monumentaal pand uit 1776 - aan de Kerkewal in Gorredijk - brak donderdagavond een zeer grote brand uit. De eerste melding was om 20.27 uur en al vrij snel werden nog meer brandweerploegen uit de regio opgeroepen.

De brandweer liet om 20.36 uur in een eerste bericht weten dat het om een brand in een voormalig bedrijfspand ging. "Omdat de brand uitslaand is en sprake is van dichte bebouwing is opgeschaald naar grote brand."

Het eerste brandweervoertuig was om 20.41 uur ter plaatse. Op dat moment was de brand al uitslaand. Door de eerste blussing werden de vlammen minder, maar al snel stond het pand volledig in brand.

NL Alert om 21.17 uur

Om 21.17 uur werd er een NL Alert afgegeven. Alle mensen in de omgeving van de brand ontvingen een sms met de tekst: "Brand met veel rook in Kerkewal te Gorredijk. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit."

Leegstaand pand

In het monumentale pand zat voorheen Jos Hoek Tweewielers. Het pand stond al geruime tijd leeg. De brandweer kon niet voorkomen dat de brand oversloeg naar het naastgelegen pand. In totaal liepen drie panden / gebouwen schade op door de brand.

Woningen ontruimd

Een aantal woningen aan de Loaijstrjitte zijn ontruimd. De politie ging de deuren langs om de mensen uit hun woning te halen. Deze woningen zaten precies onder de rook van de grote brand.

Veel mensen kwamen een kijkje nemen bij de grote brand. Eén van de getroffen panden is gebouwd in 1776. Twee panden aan de Kerkewal kunnen als verloren worden beschouwd. In de panden waren geen personen aanwezig ten tijden van de brand.

De brandweerploegen van Gorredijk, Akkrum, Jubbega, Nieuwehorne, Heerenveen, Lemmer, Beetsterzwaag en Drachten zijn ter plaatse gekomen om de brand te blussen.

